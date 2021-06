O copilă de 12 ani, violată de primarul din Ștefăneștii de Jos. Edilul a fost reținut O fata in varsta de doar 12 ani a fost violata de mai multe persoane. Primarul localitații se afla printre principalii suspecți. UPDATE. Primarul comunei Ștefaneștii de Jos, din județul Ilfov, a fost reținut pentru 24 de ore. Primarul localitații Ștefaneștii de Jos, județul Ilfov, este audiat in acest caz. Edilul este suspecat ca impreuna cu alți barbați ar fi violat o minora in urma cu patru ani. Tanara are acum 16 ani. Aceasta ar fi fost violata la varsta de 12 ani. In urma agresiunii, copila ar fi ramas gravida și ar fi dat naștere unui copil. Joi dimineața, anchetatorii au facut precheziții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Primarul liberal din Ștefaneștii de Jos, Robert Ștefan, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce procurorii l-au suspectat de violarea unei minore de 12 ani, in perioada 2017-2019. Procurorii suspecteaza mai multe persoane din localitațile Ștefaneștii de Jos și Dascalu din județul Ilfov ca au violat…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la cinci adrese din județul Ilfov, printre care la sediul Primariei din Ștefaneștii de Jos. Ancheta vizeaza un caz de viol, victima fiind minora. Potrivit unor surse judiciare, sunt in desfașurare cinci percheziții, intr-un dosar de viol și de alte infracțiuni.…

