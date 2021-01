O copilă de 10 ani a murit sufocată din cauza unei provocări de pe TikTok O copila de numai 10 ani a murit prin asfixie in Palermo in timp ce participa la o provocare numita „jocul cu eșarfa” de pe TikTok, conform presei din Italia. Antonella, in varsta de 10 ani, care participa la o ″blackout challenge″ pe TikTok, in baia din casa familiei sale, si-a legat o curea in jurul gatului cu scopul de ramane fara rasuflare cat mai mult timp, in timp ce se filma cu telefonul. Sora ei in varsta de cinci ani a fost cea care i-a descoperit trupul inconstient, miercuri seara. Fata a fost transportata imediat de parinti la spitalul de pediatrie din Palermo, insa nu a supravietuit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fata a murit asfixiata la Palermo, in Sicilia, in sudul Italiei, in timp ce participa la o provocare in ”jocul fularului” pe reteaua de socializare TikTok, scrie vineri presa italiana, relateaza AFP. Antonella, in varsta de zece ani, care participa la un „blackout challenge” pe TikTok –…

- O copila in varsta de 10 ani din Palermo, Italia, a murit miercuri prin asfixie in timp ce participa la o provocare numita ”jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP, citata de Agerpres . In acest sens, procurorii italieni au deschis o ancheta pentru ”incitare la sinucidere”.…

- O fata de 10 ani a fost gasita sufocata in baia din casa familiei de sora sa mai mica in varsta de doar 5 ani. Antonella, in varsta de 10 ani, care participa la o ”blackout challenge” pe TikTok, si-a legat o curea in jurul gatului cu scopul de ramane fara rasuflare cat mai mult timp, in timp ce se filma…

- O fata a murit prin asfixie in Palermo (Sicilia, in sudul Italiei) in timp ce participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP care citeaza media italiene. Antonella, in varsta de 10 ani, care participa la o ''blackout…

- Doi tineri romani iși vor petrece toata viața in spatele gratiilor, dupa ce au ucis-o cu sange rece pe soția varului lor, in Italia. Curtea de Apel din Palermo a menținut sentințele inițiale pentru cei doi criminali, scrie portalul de știri Today.it.Alina Elena Bița avea 28 de ani și traia la Cerda,…

- Maria, 33 de ani, a fost arestata pe 14 decembrie și a fost decazuta din drepturile parintești, dupa ce și-a abandonat bebelușul intr-un spital din Palermo. Eliberata din inchisoare dupa doua saptamani, femeia incearca acum sa convinga instanța sa-i dea copilul inapoi, scrie site-ul RoMondoNews24, care…

- Un infirmier din Italia a ales o metoda inedita prin care sa-și ceara iubita in casatorie. Giuseppe Pungente este infirmier in Italia, a fost infectat cu coronavirus iar recent a fost imunizat impotriva acestei boli. Conform cotidianului La Repubblica , citat de Mediafax, Giuseppe Pungente a cerut-o…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…