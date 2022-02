O comună din Timiș rămâne fără apă Pentru spalarea rețelei de distribuție și a rezervorului de inmagazinare, miercuri, 23 februarie, intre orele 8 și 16, se va intrerupe furnizarea apei in Belinț. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La […] Articolul O comuna din Timiș ramane fara apa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

