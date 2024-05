Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu seara de vineri, 17 mai, și pe parcursul zilei de sambata, 18 mai, in municipiu și orașele Curtici, Chișineu-Criș, Lipova, Pancota și Santana,... The post Doua zile de acțiuni in județ. Polițiștii aradeni au dat 400 de amenzi appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In perioada 05-07 aprilie 2024, polițiștii rutieri din Sebeș impreuna cu polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au acționat, pe raza municipiului Sebeș și pe drumurile naționale și județene aflate in competența, pentru prevenirea accidentelor rutiere generate de viteza excesiva sau neadaptata la…

- Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 34.000 de lei Acțiune comuna a polițiștilor și jandarmilor din Alba: Sute de persoane și mașini verificate și amenzi de peste 34.000 de lei Polițiștii și jandarmii din Alba au verificat luni…

- Polițiștii aradeni au efectuat sambata, atat dimineața cat și seara, acțiuni preventive in zona localitaților Santana și Lipova, „pentru reducerea riscului rutier și descurajarea fenomenului infracțional”. „La Santana, impreuna cu polițiștii orașelor Curtici, Pancota, Chișineu-Criș, și jandarmi aradeni,…

- Polițiștii au descoperit pe un camp din Chișoda peste o suta de ovine moarte. In noaptea trecuta, acestea au fost atacate de caini vagabonzi. Dupa ce o parte din ele au fost mușcate, celelalte au murit sufocate in incercarea de a scapa, potrivit tion.ro. „Din primele verificari efectuate, rezulta…

- Polițiștii orașului Pancota, impreuna cu cei ai orașului Santana, ai Biroului de Poliție Comunala Șiria, cu sprijinul efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, au desfașurat sambata dimineața o acțiune pentru verificarea respectarii legislației privind circulația rutiera, actele de comerț,…

- La sfarșitul acestei saptamani, polițiștii din municipiu și cei ai orașelor Lipova, Sebiș, Curtici și Santana, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad, au desfașurat... The post Deși anunțate, acțiunile polițiștilor rutieri fac prapad printre șoferii aradeni appeared first on Special…

- La acest moment, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova- polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Campina si cei ai Secției Rurale de Poliție Florești desfașoara o noua acțiune rutiera in comuna Filipeștii de Targ. Se acționeaza pentru combaterea principalelor cauze generatoare…