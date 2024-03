Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din municipiul Bacau, in cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, au demarat acțiuni susținute pentru combaterea depozitarii ilegale a deșeurilor in zona. In urma unei monitorizari zilnice a platformelor destinate deșeurilor, mai multe persoane fizice și juridice au…

- In cadrul unei razii organizate noaptea trecuta in judetul Tulcea, politistii au aplicat peste 70 de sanctiuni contraventionale si au retinut sapte permise de conducere, potrivit IPJ Tulcea. Conform sursei citate, in cursul noptii de 9 spre 10 martie a.c., in intervalul orar 20:00 04:00, politistii…

- Polițiștii orașului Pancota, impreuna cu cei ai orașului Santana, ai Biroului de Poliție Comunala Șiria, cu sprijinul efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, au desfașurat sambata dimineața o acțiune pentru verificarea respectarii legislației privind circulația rutiera, actele de comerț,…

Polițiștii din municipiu și cei ai orașelor Lipova, Sebiș, Curtici și Santana, cu sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad, au desfașurat acțiuni pentru verificarea respectarii legislației privind circulația rutiera.

- La data de 11 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera. La data de 11 februarie 2024, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Serviciul Municipal…

- Astfel, potrivit ANM, pana la ora 10:00, in zona de munte din judetele Caras-Severin si Hunedoara, la peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 90 - 100 km/h.Tot pana la ora 10:00, in judetele Brasov (localitatile: Brasov, Zarnesti, Codlea, Rasnov, Bran,…

- Polițiștii orașului Chișineu Criș cu sprijinul jandarmilor aradeni au desfașurat ieri o razie pe raza de competența in urma careia au aplicat amenzi de aproape 18.000 de lei. In cadrul activitații au fost legitimate 48 de persoane și verificate 28 de autovehicule. Au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale,…