- Scene incredibile, astazi, in jurul orei 12,30, la Spitalul Județean Timișoara – o parte din cupola computerului tomograf s-a desprins in timp ce o femeie care suferise accident vascular era investigata. Bucata de metal, de aproape o tona, a cazut și a fost o chestiune de noroc ca pacienta care era…

- Un pacient a fost lovit de o bucata din CT-ul chinezesc de la Spitalul Județean Timișoara. Era in aparat cand bucata de metal s-a desprins și a picat peste el, dar din fericire a fost lovit doar la cot.

- Eveniment inedit la o universitate din Cluj The post FOTO | Eveniment inedit la o universitate din Cluj: o mumie din Egiptul Antic a fost investigata la computerul tomograf appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Eveniment inedit la o universitate din Cluj: o mumie din Egiptul…

- Specialiștii de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca au investigat cu ajutorul computerului tomograf (CT) o mumii umane, organe umane mumificate, precum și mumii animale. Investigațiile au fost facute la cererea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei…

- O femeie de 39 de ani, insarcinata in 6 luni și jumatate, infectata cu coronavirus, a murit joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator in timpul transferului de la Spitalul Județean Arad, la Spitalul Judetean Timisoara.Pacienta gravida a fost internata de urgența la Spitalul Județean…

- Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe județe din țara, iar o bucata din DN 66A s-a prabușit, vineri, in urma viiturilor de pe raul Joi, in zona Valea de Pești, județul Hunedoara.

- O femeie in varsta de 45 de ani, din localitatea Lovrin, judetul Timis, s-a aruncat de la etajul sase al Spitalului Judetean din Timisoara, decedand. Pacienta aflase ca a fost diagnosticata cu cancer. Femeia era internata din data de 3 iunie la Spitalul Judetean Timisoara si se afla singura in salon,…