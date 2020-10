O companie românească a lansat o aplicaţie ce poate diferenţia persoanele care poartă mască de cele care nu poartă Unul dintre principalii jucatori care activeaza in sectorul IT din Romania anunta lansarea aplicatiei care ajuta la identificarea tuturor persoanelor care nu respecta obligativitatea de a purta masca corect, pe nas si gura, in toate spatiile in care aceasta este obligatorie.



Potrivit unui comunicat de presa al dezvoltatorului, Starbyte, solutia este parte integranta din 4Apply, o aplicatie de inrolare digitala a unui client persoana fizica sau juridica, utilizata in special pana acum pentru procesul de pre-aprobare a creditelor online si deschidere de cont.



Astfel, cu…

Sursa articol: agerpres.ro

