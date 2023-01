O coloană de mașini bindate cu turela „Anubis”, de fabricație românească, filmată în Ucraina O noua inregistrare publicata pe rețelele sociale arata o coloana de vehicule militare furnizate de Turcia trupelor ucrainene. Conform Ukraine Weapons Tracker - cont de pe Twitter care s-a specializat in furnizarea și difuzarea de imagini cu tehnica de lupta folosita pe frontul din Ucraina - blindatele turcești sunt dotate cu turela teleoperabila Pro Optica „Anubis” care poate folosi mitraliere ușoare sau grele și care e prevazuta inclusiv cu o camera termala cu sistem de ochire in infraroșu. Autoritațile romane au refuzat, pana in prezent, sa recunoasca public daca Romania ajuta militar Ucraina… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

