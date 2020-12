Stiri pe aceeasi tema

- Prima felicitare de Craciun printata vreodata în scopuri comerciale a fost scoasa la licitație, aceasta înfațișând o scena vesela din perioada Victoriana care i-a scandalizat pe unii când a aparut pentru prima data în 1843, relateaza The Guardian.Felicitarea, care…

- In prima licitație din aceasta iarna a Casei de Licitații A10 by Artmark, pe 8 decembrie, sunt scoase la vanzare, in premiera, piese de colecție care reprezinta, probabil, o investiție mai rentabila decat clasicile acțiuni la bursa ori mai puțin riscanta decat tezaurizarea in aur. Financial Times…

- Un tablou al pictorului baimarean, Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor roman, a fost vandut, la casa de licitații Sotheby’s din Londra, pentru aproape 3 milioane de lire sterline, respectiv aproximativ 3,3 milioane de euro informeaza profit.ro . De data aceasta este vorba de lucrarea ”Pie fight…

- Multe surprize in Licitația unei Colecții de Avangarda, organizata de Artmark peste cateva zile. Parintele sculpturii moderne, Constantin Brancuși, este surprins in fotografie - de catre prietenul sau, artistul avangardist Man Ray - alaturi de companioana sa de nadejde, cainele siberian…

- Un exemplar din prima editie a cartii "Harry Potter si Piatra Filozofala", folosit de un parinte pentru a-si invata copiii sa citeasca in limba engleza, a fost vandut la licitatie cu suma de 60.000 de lire sterline (66.150 de euro), informeaza BBC. Acea copie rara a celebrului volum din…

- „Show me the Monet”, tablou semnat de Banksy, omagiu adus pictorului impresionist, va fi vandut la galeria Sotheby’s din Londra si este estimat la 3 - 5 milioane de lire sterline, scrie The Guardian.

- Coroana din plastic purtata de rapperul Notorious B.I.G. la ultima sedinta foto, cu trei zile inainte de moarte, a fost vanduta pentru aproximativ 600.000 de dolari in prima licitatie hip-hop a Sotheby’s, potrivit news.ro.Coroana purtata de Notorious B.I.G. in 1997, semnata de rapper, a fost scoasa…