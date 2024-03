O celebră actriță a dezvăluit că a făcut dublă mastectomie după ce a fost diagnosticată cu cancer "Sunt norocoasa. L-am depistat cu suficient timp la dispozitie pentru a avea optiuni. Vreau acelasi lucru pentru orice femeie care ar putea fi nevoita sa se confrunte cu asta intr-o zi", a postat miercuri actrita in varsta de 43 de ani pe Instagram, alaturi de fotografii si un videoclip in care este tratata la spital.Munn a spus ca a facut un test genetic in februarie 2023 care verifica 90 de gene diferite ale cancerului si a fost negativ pentru toate. Chiar si asa, medicul ei a decis sa ii calculeze scorul de evaluare a riscului de cancer de san si asta "mi-a salvat viata", a scris Munn.Munn… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

