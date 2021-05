Stiri pe aceeasi tema

- Macaulay Culkin a devenit tata pentru prima oara, dupa ce iubita actorului, Brenda Song, a nascut o fetița. Cei doi au ales pentru micuța lor un nume cu o semnificație deosebita pentru starul din „Singur acasa”. Actorii Macaulay Culkin si Brenda Song au devenit parinti pentru prima oara. Fetița lor…

- Fiammetta Melis, o fetița de 10 ani din Italia, face școala online intr-un varf de munte, la 1.000 de metri, printre animale. Pentru fetița, sala de clasa a devenit pașunea cu 350 de capre. O fetița face școala online printre capre, intr-un varf de munte De cand școlile s-au inchis in Italia din cauza…

- O invațatoare din Roman, județul Neamț, a fost trimisa in judecata sub acuzația de purtare abuziva dupa ce a adresat injurii și amenințari elevilor de la clasa. Doua instanțe de judecata au admis ca limbajul cadrului didactic este incalificabil, insa au stabilit ca invațatoarea nu poate fi condamnata.…

- O tragedie cumplita a lovit o familie din Dolj. Casa le-a fost mistuita de flacari, iar mama a reușit sa-și scoata afara toți cei patru copii. Totuși fiica cea mica, in varstad e opt ani s-a intors in locuinta pentru ca-și uitase tableta, intr-un moment de neatenție al mamei. Femeia și-a auzit fiica…

- Bogdan Chirița, in varsta de 21 de ani, care avea o fiica de trei luni, a murit luna trecuta, la cateva zile dupa ce a fost izbit violent de un autoturism pe Clay Lane, in timp ce cara in brațe colete. Bogdan, care era din Costești, Argeș, a fost implicat intr-o coliziune cu un Nissan Note portocaliu…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie debutul unei vieți noi, stabile, departe de țara natala, s-a incheiat tragic, in Anglia! Un tanar și-a gasit sfarșitul chiar in timpul programului de munca, iar acum o fetița de trei luni este orfana de tata.

- Școala Gimnaziala ”Constantin Ivanescu” din Poșta Calnau, inchisa de zile bune, deși localitatea se afla in scenariul verde, va fi redeschisa saptamana viitoare. Anunțul a fost facut de catre subprefectul de Buzau, Adina Moiseanu, care, insoțita de un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii, a purtat…

- Katy Perry, in varsta de 36 de ani, nu și-a planificat sa revina la munca dupa ce a adus-o pe lume pe micuța Daisy, in a doua jumatate a anului trecut. Insa iata ca viața i-a rezervat surprize și Katy a revenit in postura de jurat la emisiunea ”American Idol”. In pauzele publicitare ale spectacolului…