Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, a anunțat ca cel mai puternic constructor din Romania, firma UMB, a oprit lucrarile la Autostrada A3 Transilvania intre Cluj și Zalau, pe sectorul de 42 km dintre Nadașelu și Poarta Salajului.

- Compania de Drumuri va emite Ordinul pentru Inceperea Lucrarilor (OIL) pentru primele doua loturi ale Autostrazii Ploiești-Buzau in august, a anunțat Catalin Urtoi, consilierul ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu. Vor fi primele șantiere pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Din 1 iulie, CNAIR inchide mai multe stații de distribuție carburanți pe autostrada A1 București- Sebeș– Nadlac. Anunțul companiei CNAIR a anunțat ca inchide , incepand de vineri 1 iulie 2022 mai multe stații mobile de alimentare cu carburanți pe traseul autostrazii A1 București- Sibiu- Sebeș- Nadlac.…

- Un accident in care au fost implicate doua microbuze de calatori a avut loc, duminica noaptea, pe autostrada Nadlac – Arad, in urma caruia 11 persoane ranite, printre care și un bebeluș de doar 4 luni au avut nevoie de ingrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat ca niciunul dintre…

- Un grav accident de circulație a avut loc, in aceasta dimineața, pe autostrada A1. Un microbuz a lovit, din spate, un autotren care staționa pe banda de urgența, dupa ce șoferul microbuzului ar fi adormit la volan. In urma impactului deosebit de violent, o persoana a fost ranita și…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului care sanctioneaza comportamentul agresiv in trafic, peste o mie de soferi au fost amendati in baza boii legislatii, in 40 de cazuri fiind vorba despre sanctiuni contraventionale pentru comportament…

- Vizata de sancțiuni ale Occidentului, dupa inceputul invaziei din Ucraina, Moscova iși poate bunurile prin intermediul podului de autostrada de peste raul Amur. Traficul de marfa a inceput vineri pe primul pod auto peste raul Amur, care leaga Blagoveșcensk (Rusia) de Heihe (China). Deja primele imagini…

- Trei romani au murit intr-un accident rutier care a avut loc in Cehia. Cele trei victime se aflau intr-o duba alaturi de alti doi romani. Autovehiculul in care erau romanii a fost lovit in spate de o alta masina, apoi a derapat si a lovit barierele de protectie de pe marginea soselei. Imaginile cu accidentul…