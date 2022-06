O capra a devenit centrul atenției pe rețelele de socializare dupa ce stapanul ei a postat fotografii cu animalul ciudat.Un pui de capra poate intra in cartea recordurilor cu cele mai lungi urechi din istorie. CREDIT: Anadolu Agency Este vorba despre o capra pe nume Simba, nascuta acum cateva zile in Pakistan. Fotografiile și videoclipurile cu animalul ciudat au devenit virale pe Facebook și Instagram. Motivul simpatiei – urechile sale neobișnuit de lungi. Dupa toate probabilitațile, Simba este deținator de record, deoarece organele ei ajung la pamant și au 46 cm. View this post on Instagram A…