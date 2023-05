O cântăreață româncă escrocată cu 10.500 de dolari! Păcălită că va obține o presupusă moștenire de milioane în Filipine. A ajuns și la Manila! Solista de muzica populara Denisa Palița a crezut ca viața i se va schimba radical dupa ce a fost anunțata ca este unica moștenitoare a unei averi in Manila, Filipine. Inclusiv a unei mine de aur! In speranța ca se va imbogați peste noapte, naiva solista a virat in conturi diferite, peste 10.000 de dolari dupa discuții cu o presupusa directoare de banca din Manila, cea care i-a adus la cunoștința ca trebuie sa achite taxe pentru a intra in posesia unei treimi din cei 12,5 milioane de dolari. ”Mi-a trimis certificatul de depozit, o suma imensa, te sperie numai cand auzi Dupa ce am trimis banii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Solista de muzica populara Denisa Palița a crezut ca viața i se va schimba radical dupa ce a fost anunțata ca este unica moștenitoare a unei averi in Manila, Filipine. Inclusiv a unei mine de aur! In speranța ca se va imbogați peste noapte, naiva solista a virat in conturi diferite, peste 10.000 de…

- Ana Palița susține ca ar fi fost inșelata de directoarea unei banci din Filipine, cea care s-ar fi ocupat de averea unchiului sau. Barbatul ar fi fost bogat și ar fi deținut o mina de aur in Manila, iar pentru a intra in posesia averii, a platit mai multe taxe.

- O cantareața spune ca ar fi ramas cu toata averea unchiului sau, care era stabilit de mai mulți ani in Filipine. Doar ca, pentru a intra in posesia banilor, urma sa plateasca mai multe taxe și a decis sa se duca in Manila, pentru a se convinge ca nu este vorba de o inșelaciune.

