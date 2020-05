Stiri pe aceeasi tema

- Virusul a infectat peste 3,3 milioane de oameni din intreaga lume si a provocat aproape 235.000 de decese, potrivit celui mai recent bilant. Si in Marea Britanie COVID-19 face in continuare ravagii, fiind a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa, cu 26.711 decese pana in prezent. Medicii…

- Ministrul de Externe al Australiei, Marise Payne (foto), a afirmat ca ingrijorarea sa fața de transparența Chinei este „la un nivel foarte inalt”. „Problemele legate de coronavirus sunt chestiuni care trebuie sa faca obiectul unei anchete independente, și cred ca este important sa facem acest lucru”,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informatiile privind noul coronavirus si a acuzat Partidul Comunist ca ascunde in continuare informatii, scrie Reuters. Într-un interviu acordat postului de radio Washington…

- Italia are a doua cea mai imbatranita populație din lume, iar cetațenii sai au o lunga istorie de viața culturala și sociala activa - doi factori pentru rețeta dezastrului in contextul pandemiei de coronavirus. Pe zi ce trece, criza de coronavirus devine din ce in mai grea in Italia. Joi, 19 martie,…

- Avand in vedere o serie de informatii aparute in spatiul public cu privire la iminenta disparitie a unor medicamente uzuale cauzata de restrictii ale importului de materii prime din China si India PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania - doreste sa faca urmatoarele…

- Din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus, Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus, iar unele ar putea fi arse, noteaza Agerpres citand Reuters. Cu peste 7.000 de oameni infectați cu noul coronavirus…

- Un tribunal chinez l-a condamnat pe editorul si librarul chinezo-suedez Gui Minhai la 10 ani de inchisoare pentru "furnizare ilegala de informatii in strainatate", a anuntat instanta din provincia Zhejiang (est), citata marti de DPA, potrivit Agerpres.Gui, care a detinut o editura in Hong…

- Provincia Hubei a anunțat vineri, ca a revizuit în sus, de la 411 la 631, numarul de noi cazuri de coronavirus, dupa ce a inclus și cazurile din sistemul penitenciar, transmite Reuters. Comisia de sanatate a provinciei a anunțat, astfel, ca pâna joi s-au înregistrat, în…