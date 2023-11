O batrana de 90 ani, din Franta a trait, ani intregi, cu o avere agatata pe perete. Fara sa stie adevarata valoare a tabloului, femeia a vrut sa arunce „vechitura”. Pictura „Christ Mocked” (Hristos batjocorit) realizata de pictorul florentin Cimabue a fost descoperita in casa unei femei in varsta din orașul Compiegne in anul 2019 […] The post O batrana de 90 ani a trait cu o avere de 25 milioane de dolari agatata pe perete! Muzeul Luvru se lupta s-o recupereze (VIDEO) first appeared on Ziarul National .