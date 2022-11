Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – S-a intamplat luna trecuta, polițiștii reșițeni reținandu-i ieri pe cei doi autori, doi tineri de 17 și 20 ani! Tanarul de 17 ani din județul Mureș și tanara de 20 de ani din județul Caraș-Severin sunt banuiți ca in noaptea de 20 spre 21 octombrie ar fi deposedat, prin amenințare, o femeie…

- O femeie de 75 de ani, cu dizabilitați motorii, din Reșița a fost jefuita de doi tineri pe care i-a primit in casa. Aceasta a postat un anunț pe internet ca are nevoie de o persoana care sa-i acorde ingrijiri la domiciliu. In data de 20 octombrie, la domiciliul femeii s-ar fi prezentat cei doi tineri,…

- Potrivit noilor schimbari , șoferilor le va reveni obligația de a folosi pe timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna și pe drumurile naționale (DN), nu cum este prevazut in prezent, doar pe autostrazi sau drumuri naționale europene. Proiectul legislativ a fost avizat…

- La data de 20 septembrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au identificat pe strada Aviatorilor din municipiul Bacau, doi tineri, unul de 20 de ani și altul de 21 de ani. Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra acestora, a fost identificata suma de aproximativ 20.000 de Euro si 5 telefoane…

- Pentru o intreaga comunitate de tineri din CUA, știrile false care apeleaza la manipulare și informația eronata intalnita la tot pasul pe rețelele de socializare sunt o poveste de mult timp apusa. In ultimele cateva luni, Asociația The Da Vinci System, alaturi de programul Start ONG, au format competențele…

- Doi tineri din Braila, ciobani intr-un sat, au devenit criminali pentru un televizor. Barbatii au intrat in casa unei pensionare despre care stia ca locuieste singura, si au lovit-o de mai multe ori in zona capului si corpului, informeaza Observatornews. Femeia a mai avut puterea sa mearga pana in curte,…