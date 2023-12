Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual organizeaza, luni, un protest la Ministerul Finantelor. Sindicalistii reclama ”bataia de joc” referitoare la salarizare.”LUNI 11.12.2023 ora 13.00 va asteptam la protest la Ministerul de Finante. Unitatea si solidaritatea trebuie sa…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual anunta ca, de saptamana viitare, incep protestele fata de politicile fiscal- bugetare ”discriminatorii si ineficiente”, avertizand ca, daca nu se vor gasi soluții la solicitarile lor, vor boicota cele 4 sesiuni de alegeri din 2024. ”Protestam…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12.00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer, intre altele, aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului. Potrivit sindicalistilor, protestul va avea loc, marti,…

- Membrii Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) protesteaza astazi, de la ora 11:00, in fața sediului instituției (MAI). Protestul a fost aprobat de Primaria Municipiului București, iar sindicaliștii declanșeaza aceasta acțiune…

- Politistii cer, intre altele, aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului polițistului. Potrivit sindicalistilor, protestul va avea loc marti, de la ora 11.00. Sindicalistii vor picheta sediul Ministerului de Interne, manifestarea fiind autorizata…

- Sindicalistii din Ministerul de Interne anunta pentru marti un protest la sediul institutiei din Bucuresti. Politistii cer, intre altele, aplicarea in integralitate a Legii-cadru a salarizarii 153/2017, dar si modernizarea Statutului politistului, informeaza News.ro.Potrivit sindicalistilor, protestul…