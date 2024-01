Stiri pe aceeasi tema

- O badanta romanca a fost arestata in Italia, dupa ce a abandonat-o pe batrana de care trebuia sa aiba grija la un azil din Romania, apoi s-a mutat cu familia in casa ei și i-a golit toate conturile.

- Un alt accident rutier s-a produs in Romania. O mașina de poliție a fost spulberata de o alta mașina, condusa de un tanar de 18 ani. Baiatul a furat autoturismul și a lovit-o pe cea de poliție din plin, cu o viteza de 100 km/h.

- Adolescentul, de 16 ani, disparut de acasa este cautat cu o drona subacvatica in raul Jiu, in zona Parcului Central din Targu Jiu. Intervine un echipaj din cadrul Salvamont Gorj, care are in dotare un astfel de echipament. Salvamontiștii au fost solicitați de catre IPJ Gorj. Sabin Cornoiu, șeful Salvamont…

- O romanca de 28 de ani este cautata de poliția londoneza pentru un furt de 400.000 de euro. Poliția Metropolitana din Londra a luat legatura cu cea din Romania, dar face apel și la public pentru a-i da de urma.

- Un barbat este judecat pentru furt calificat, dupa ce a sustras un aparat medical din incinta Spitalului Municipal Sebeș. La audieri, acesta a marturisit ca a confundat dispozitivul cu un aspirator. Dupa ce a primit tratamentul necesar, pe 7 martie 2023, la plecarea din spital, barbatul din Sebeș a…

- Autoritațile italiene au descoperit ca o romanca era proprietara a 73 de mașini și a fost implicata in 273 de accidente rutiere. O cetațeanca romana stabilita in Novi Ligure, regiunea Piemont, a fost pusa sub acuzație pentru infracțiuni fiscale, dupa ce s-a descoperit ca avea inregistrate pe numele…

- HOȚ… Un puști din Barlad, M.F.Ș., care a speriat in ultima vreme copiii de gimnaziu sau barladenii cu mașini, de la care iși facuse un obicei din a le fura telefoanele, a fost condamnat de instanța Judecatoriei Barlad! Hoțul minor, de 16 ani, prins in cele din urma de Poliție, a fost obligat la masura…