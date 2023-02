O avalanșă puternică a distrus cabana Capra din Munții Făgăraș O avalansa de mari dimensiuni a lovit sambata seara cu putere cabana Capra din Fagaraș. Pe langa avarierea construcției, a acoperit si masinile aflate in parcarea cabanei care este situata in apropierea Transfagarasanului, la aproape 1600 de metri altitudine. Informatia a fost facuta publica de Avalanșe in Carpați, o organizatie care monitorizeaza avalansele si care precizeaza ca nu exista victime, ci doar pagube materiale. „O avalansa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra si parcarea din fata cabanei. Nu sunt victime dar sunt pagube materiale atat la cabana precum si mai multe masini avariate”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

