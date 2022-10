Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 32 de ani, care a lucrat in sectia de neonatologie a unui spital din nord-vestul Angliei, a negat atat ucidereacelor șapte bebluși (cinci baietei si a doua fetite), cat si tentativele de ucidere a altor zece sugari, intre iunie 2015 si iunie 2016, relateaza AFP, preluat de Agerpres."Acesta…

- Funeraliile, care se preconizeaza a avea loc in jurul datei de 19 septembrie (data exacta urmeaza sa fie anunțata de Casa Regala), la Westminster Abbey, aceeași biserica din Londra in care a fost incoronata regina Elisabeta a II-a in 1953, vor atrage președinți de stat, premieri, regi și regine, precum…

- Antony (22 de ani), noul jucator al celor de la United, va veni la Manchester alaturi de iubita sa, Rosilene Silva. Aceștia s-au cunoscut in adolescența, la școala, și de atunci au ramas impreuna. Rosilene l-a susținut pe Anthony inca de cand acesta incerca sa-și faca un nume in fotbalul profesionist…

- Estul, centrul, sudul și sud-vestul Angliei sunt zonele in care a fost declarata starea de seceta in condițiile in care temperaturile ridicate continua sa afecteze teritoriul britanic, relateaza Sky News . Anunțul facut vineri, 12 august, de autoritați inseamna ca locuitorii din aceste regiuni se pot…

- Joshua Dobson, un tanar care era cautat pentru furtul unei masini si pentru ca nu a platit la o benzinarie, a incercat sa pacaleasca politistii din Manchester, Anglia, in timpul unei perchezitii la casa prietenei sale din Rochdale. Acesta s-a ascuns intr-un urs de plus, dar a fost prins.

- Hege Riise, fosta campioana olimpica (2000), mondiala (1995) si europeana (1993), care a antrenat anul trecut selectionata de fotbal feminin a Angliei, va prelua functia de selectioner al echipei feminine a Norvegiei, a anuntat, miercuri, Federatia norvegiana de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres.Riise,…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor UMEX S.A cu sediul in municipiul Constanta a adoptat prezenta hotarare: Decizia nr. 1 punctul 1 de pe ordinea de zi Actionarii confirma prin prezenta Hotarare beneficiul corporativ al Societatii si iau la cunostinta si sunt de acord ca obiectul societatii…