O angajată a Ambulanței Bihor, filmată când culegea flori de soc cu pacientul în salvare! Un ambulanțier, surprins la cumpărături Un fost șofer al Serviciului de Ambulanța al Județului Bihor de la substația Marghita, concediat in 2020 pentru ca in timpul serviciului parasise postul pentru a-și duce mașina personala la o spalatorie auto, și-a reclamat la conducerea SAJ Bihor și la Ministerul Sanatații doi foști colegi, filmați in situații incompatibile cu indatoririle profesionale, relateaza Bihoreanul . Un ambulanțier a oprit salvarea la un supermarket „pentru cumparaturi”, iar o asistenta a cules flori de soc in timp ce un pacient aștepta in mașina sa fie dus in Oradea. Conducerea SAJ Bihor a primit reclamațiile luna trecuta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

