- Liderul filialei municipale Iasi a USR, deputatul Filip Havarneanu, sustine, in replica la criticile PNL la adresa USR privind votul impotriva la bugetul local, ca USR nu poate fi la Iasi partener cu hotii si ca nu va fi partas la smecheriile imobiliare puse la cale de edilul liberal Mihai Chirica.…

- Amendamentele PSD au fost respinse in comisii. Mihai Chirica va fi la Tribunal, unde se judeca contestatia acestuia la masura controlului judiciar. Consilierii locali vor dezbate astazi proiectul de buget pe anul 2022 in absenta primarului Mihai Chirica. Suspendat de facto din functia de primar, edilul…

- Consilierii locali USR solicita organizarea de alegeri anticipate, dupa ce vineri primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub urmarire de DNA, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual in forma continuata (doua acte materiale) si instigare la uzurparea…

- Demersurile autoritatilor locale, in premiera absoluta, si unice la nivel national, de a ingradi si a nu da amploare evenimentelelor traditionale de Ziua Unirii de la Iasi par sa fi avut un efect contrar. "Terenul" ramas liber din centrul orasului a fost aproape monopolizat de George Simion si manifestanti…

- Barbatul care l-a stropit cu cerneala pe George Simion in Piata Unirii din Iasi a fost gasit de catre politistii ieseni si dus la cea mai apropiata sectie de politie, unde a fost audiat, impreuna cu sotia sa care le reprosa oamenilor legii ca „de doi ani" nu fac „nimic" in privinta acestuia. Barbatul,…

- Primaria a primit o singura oferta la licitatia pentru reabilitarea caii de rulare spre rond Dancu, pe tronsonul care incepe de la limita administrativa a municipiului Iasi. Oferta a fost depusa de catre asocierea Mari Vila - Conest, care are trei subcontractanti: Luxten Lighting Company, Aramis si…

- USR Iasi propune înfiintarea unei comisii în consiliul local care sa verifice modul în care au fost înstrainate terenurile din patrimoniul public în mandatul edilului Mihai Chirica, solicitarea venind la o zi dupa ce primarul iesean a fost audiat la DIICOT.Filiala…