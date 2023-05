O ambarcațiune de agrement s-a răsturnat în statul Kerala din sudul Indiei, soldându-se cu morți, răniți și persoane date dispărute Autoritatile din India au declarat ca 21 de persoane si-au pierdut viata dupa ce ambarcatiunea turistica pe care se aflau s-a rasturnat in statul Kerala din sudul Indiei, informeaza Rador. Ambarcatiunea cu doua punti s-a rasturnat chiar in mijlocul raului, multi pasageri fiind prinsi sub punti. Martorii oculari relateaza ca turistii au inundat plajele duminica seara si barca de agrement a fost inchiriata pe loc. Nu se cunoaste cauza accidentului, dar presa locala subliniaza ca ambarcatiunea s-a rasturnat in estuarul raului. CITESTE SI SUA: barbatul care a intrat cu mașina intr-un grup de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

