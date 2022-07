Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, s-a intalnit sambata la Teheran cu ministrul de externe iranian, Hossein Amirabdollahian, transmit agentia oficiala de presa IRNA si televiziunea de stat din Iran, preluate de AFP si Reuters. Tratativele sunt considerate cruciale pentru restabilirea…

- Cercetatorii germani au pus la punct un nou vaccin anti-Covid viu atenuat, considerat mai eficient comparativ cu vaccinurile existente. Primele rezultate pe animale sunt concludente, ele urmand a fi confirmate de primele teste clinice pe oameni, transmite Science et Avenir. O mare parte a populației…

- La originea epidemiei de variola maimuței a fost „Gay Pride” din Gran Canaria, noteaza cotidianul italian La Repubblica . 80.000 de persoane au participat. Asociațiile gay se apara: „Noi am dat prezervative gratis”. In centrul Yumbo din Maspalomas, in sudul Gran Canaria, insula spaniola unde vantul…

- Spania, Franța și Germania dețin cele mai mari efective de animale din UE, in timp ce Romania se poate lauda cu poziții de top doar la ovine, pentru ca restul speciilor sunt in cadere libera. Creșterea ovinelor, dincolo de tradiție, continua sa fie un sector de baza pentru zootehnia romaneasca și probabil…

- Schimbare de poziție in Germania: la inceputul lui aprilie, 55% din cetațeni susțineau livrarea de tancuri Ucrainei. In prezent, sprijinul s-a redus semnificativ. La fel a scazut susținerea pentru cancelarul Olaf Scholz, potrivit Deutsche Welle . Zilele acestea guvernul german și-a modificat poziția…

- 200 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 80 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 3 421 de teste. Din numarul total de cazuri unul este asociat cu contact in afara țarii, din Germania.

- Viorica Dancila, fost prim-ministru si presedinte PSD, candideaza pentru functia de presedinte al Partidul Natiune Oameni Impreuna – NOI. „Viorica Dancila, fost prim-ministru si presedinte PSD, va candida pentru functia de presedinte al Partidul Natiune Oameni Impreuna – NOI”, potrivit unui comunicat…

- Fostul mare tenisman german Boris Becker, triplu campion la Wimbledon, a fost gasit vinovat in patru din cele 24 de capete de acuzare formulate impotriva sa in legatura cu falimentul personal declarat in 2017, a decis juriul unui tribunal londonez, citat de agentiile internationale de presa. Becker…