- Papa Francisc a donat cinci ventilatoare pentru bolnavii de Covid-19 din Spitalul Judetean Suceava. Echipamentele vor ajunge in Romania sambata, cu aceeasi aeronava cu care revine in tara echipa medicala din Romania care a lucrat doua saptamani la Milano. Potrivit Vatican News, in mod semnificativ,…

- Decesele din Istanbul sugereaza ca numarul real din Turcia ar putea fi mai mare decat a pretins guvernul, susține publicația New York Times. Turcia a depașit China la numarul de cazuri COVID-19 confirmate, deoarece numarul a crescut pana la peste 90.000 pana luni, decesele ajungand la cel puțin 2.140,…

- Trei ingrijitoare si trei rezidenti de la Caminul de batrani ”Dumbrava minunata” din Brasov sunt internati in spital, fiind confirmati cu coronavirus, un alt rezident, o femeie de 91 de ani confirmata pozitiv la COVID-19, decedand in urma cu doua zile, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- In urma controlului cerut de ministrul Sanatații la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipa de epidemiologi a analizat „structura funcționala și fluxurile unitații sanitare”, scrie pressalert.ro. Primul rezultat al retestarii arata ca singurul bebeluș care se mai afla internat, marți, in Maternitatea…

- Monedele din Europa Centrala și de Est vor trece cu bine de varful pandemiei Covid-19, potrivit unui sondaj in randul investitorilor, realizat de agenția Reuters. Leul romanesc și dinarul sarbesc, care au evitat deprecierea brusca in aceasta perioada, se vor devaloriza treptat pana la sfarșitul…

- Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare COVID-19, care va fi predata Spitalului Judetean de Urgenta pentru infiintarea laboratorului de testare, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al institutiei academice, citat de agerpres.ro. Aceasta linie de testare…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…

- Victor Costache are voie, de sambata, ora 16.00, sa iasa din izolare daca poarta masca sanitara și sta la minimum 5 metri distanța de alte persoane care nu sunt bolnave. Asta in contextul in care ministrul sanatații a ignorat nu doar obligația autoizolarii, conform ordinului pe care chiar el l-a semnat…