Stiri pe aceeasi tema

- George Simion ii sfideaza pe procurorii de la Parchetul General care ancheteaza mai mulți membri ai partidului, in legatura cu falsificarea unor semnaturi pentru candidatul Silvestru Șoșoaca. Liderul AUR le transmite anchetatorilor ca este in Țara Lapușului. Liderul AUR a acuzat, miercuri, cand membrii…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este suspectat de Parchetul General pentru instigare la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul Mineriadei din iunie 1990, in care este acuzat de savarsirea de infractiuni contra umanitatii. „Care Mineriada? Toti il sustineti pe Iliescu. Nu a existat…

- Petre Roman, Gelul Voican Voiculescu și Virgil Magureanu au fost citați pentru a se prezenta joi dimineața la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, sunt asteptati la Parchetul General general…

- Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, a depus marti o sesizare la Directia Generala Antifrauda cu privire la „suspiciunile de incompatibilitate si evaziune fiscala care planeaza” asupra lui Catalin Cirstoiu, candidat sustinut de PSD si PNL la PMB, transmite Agerpres. In sesizare se arata…

- Fiica unui pacient mort la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti a dezvaluit, vineri, ce s-a intamplat cu tatal ei in perioada in care a fost internat pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). La Spitalul Sfantul Pantelimon au inceput sa vina rude ale pacienților morți in perioada 4-7 aprilie…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…

- Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…