Bursele globale și prețul argintului au crescut luni, pe fondul batalia micilor investitori cu fondurile speculative, dusa pe rețelele sociale, lupta care a dus prețul metalului prețios la maximul din ultimii opt ani, relateaza Reuters.

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca nimeni din Ministerul Sanatatii nu a vazut raportul oficial al incendiului de la Spitalul Judetean Neamt, produs pe 14 noiembrie 2020, nici macar o varianta intermediara a acestuia.

Jurnalistul Romania TV, Victor Ciutacu, a avut, luni seara, un schimb taios de replici cu senatoarea AUR Diana Șoșoaca. Asta dupa ce realizatorul TV a spus ca nu ințelege ce a cautat parlamentarul la Spitalul SF. Pantelimon din Capitala, acolo unde s-ar fi sesizat izbucnirea unui incendiu.

Deputatul PSD Radu Popa critica acțiunile politice ale liderilor AUR.

Dosarul de coruptie al deputatului PNL Mircea Rosca va fi mutat de la Tribunalul Prahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), instanta competenta cu solutionarea cauzei dupa ce Rosca a obtinut un nou mandat in Parlament.

Senatul a stabilit, luni, componenta Biroului permanent pentru prima sesiune ordinara a acestui an.

Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat care vor fi prioritațile partidului pe care il reprezinta in perioada urmatoare. Liberalii s-au reunit in ședința Biroului Executiv, unde au discutat mai multe subiecte de interes.