Stau – cuminte, frumos, draguț, elegant – pe malul marii si ma gandesc. In fapt – ca sa nu-l ia tahicardia pe șeful meu cand o citi – stau, cum am zis, frumos, elegant, cat de cat, pe malul unuia dintre vadurile mele cu ardei kapia de la țara si, da, ma gandesc. Ca, uite, hauie vazduhurile a toamna smintita și eu ma frasuiesc de dorul verii trecute cu niste lucruri pe care, neam, nu le-nțeleg! Da’ io, pe cuvant, nu dețin absolutul si n-o fi, neaparat, cum zic eu. Insa, daca tot stau si ma gandesc si nu-nțeleg, zic sa va spun si voua. Poate, voi, mai destepți, mai rasariți, mai iesiți in lume,…