Stiri pe aceeasi tema

- Scopul principal al postului religios este, fara îndoiala, unul spiritual, dar aceasta perioada cu importante modificari alimentare poate aduce si beneficii semnificative sanatatii umane. Studiile arata ca în perioadele de post religios scade consumul de grasimi saturate si de grasimi…

- Dieta este formata din 3 etape care vizeaza scaderea in greutate și o etapa care are rolul de menținere a greutații corporale. Ideea principala a dietei este aceea ca intensifica metabolismul, creand confuzii in organism, ceea ce poate duce la creșterea ratei metabolismului bazal (necesarul zilnic de…

- Fie ca este vorba de fragedele fripturi sau ca vrem sa incercam niște preparate care conțin mai multe legume, trebuie sa fim atenți la modurile de preparare. Chiar și cele mai sanatoase fructe și legume se pot tranforma in adevarate bombe calorice atunci cand le combinam greșit.Mere caramelizateMerele…

- Produsele alimentare s-au scumpit extrem de mult in ultimul an. Nici macar renunțand la lactate și carne nu mai reușim sa umplem doua sacoșe de cumparaturi fara a scoate din buzunare cateva zeci de lei.Legumele, fructele, produsele vegetale și cerealele se vand in piețe la prețuri pe care cumparatorii…

- Alimentele bogate in carbohidrați rafinați afecteaza funcția cognitiva la toate mamiferele, inclusiv la oameni. Acest lucru a fost relatat de nutriționistul Mihail Ginzburg. Astfel, specialistul a comentat rezultatele unui studiu pe șoareci, realizat de oamenii de știința de la Universitatea Ohio (SUA).…

- Exista cateva alimente bogate in lectine, dar ar trebui sa le consumi? Lectinele sunt un tip de proteine ​​care se gasesc in toate formele de viața, inclusiv in alimentele pe care le consumi.In cantitați mici, acestea pot oferi mai multe beneficii pentru sanatate. Cu toate acestea, cantitați mai mari…

- Cu o investiție de peste 5 milioane de euro in tehnologie, operațiuni și depozit propriu frigorific, Freshful este noul serviciu prin care locuitorii din București și mare parte din Ilfov iși pot face oricand și de oriunde cumparaturile de zi cu zi, in special cele alimentare. Pe Freshful.ro, in aplicația…

- Astfel, OMS sfatuiește ca cei infectați cu COVID-19 sa limiteze consumul de sare, zahar și grasimi, evitând alimentele în care acestea sunt incluse. Alimentele procesate sunt daunatoare bolnavilor de COVID Bolnavii de COVID…