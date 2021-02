Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Vincze Lorant a solicitat, in calitate de raportor al Partidului Popular European (PPE) pe problematica traficului de persoane, elaborarea unei strategii la nivel european pentru eradicarea acestui fenomen, aratand ca Romania, Ungaria si Bulgaria conduc in statisticile privind victimele…

- Impreuna pentru Educație este un proiect educațional al Asociației Glasul Istoriei care vine in sprijinul romanilor din strainatate cu o platforma gratuita de cursuri și informații despre istoria și cultura noastra. Platforma iși propune sa ofere romanilor de pretutindeni, in special elevilor, profesorilor…

- Avand in vedere invocarea, in spațiul public, a unor „discrepanțe” intre numarul de persoane inscrise in platforma de programare și numarul de persoane vaccinate și raportate de CNCAV pe baza evidențelor din Registrul Electronic Național de Vaccinare (RENV), CNCAV face o serie de precizari care sa…

- Peste 300.000 de persoane din etapa a II-a de vaccinare s-au programat, pana in acest moment, pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro, informeaza STS. „In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au…

- Cu cat crește mai mult un business, cu atat ii e mai greu managementului sa acopere toate nevoile angajaților și sa administreze resursele. Apar departamente noi, cele vechi se dezvolta, iar toate astea inseamna o solicitare și mai mare, o cerere crescuta a trainerilor specialiști și, implicit, a…

- Mii de cetateni sunt asteptati in Piata Marii Adunari Nationale duminica, 6 decembrie, incepand cu ora 11.00, la un protest organizat de catre presedintele ales, Maia Sandu, si sprijinit de mai multe partide politice, precum Platforma DA (Andrei Nastase), PDM (Pavel Filip), Miscarea Unirea (Dorin Chirtoaca),…

- Ministerul Justitiei a anuntat, marti, ca a dezvoltat o noua functie in aplicatia ECRIS care permite anonimizarea numelor victimelor traficului de persoane si de minori. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, MJ a dezvoltat o noua functie a aplicatiei ECRIS,…