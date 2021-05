Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, un calendar al masurilor de relaxare. Astfel, de la 1 iunie, nuntile, botezurile, mesele festive vor putea fi organizate in exterior cu maximum 70 de persoane, iar in interior - cu cel mult 50 de persoane.

- Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID 100.454 de persoane. ‘100.454 persoane vaccinate, in ultimele 24 de ore. Am promis, am facut! Romania, hai ca se poate!’, a scris Florin Citu, joi, pe Facebook. Tot joi, presedintele Klaus Iohannis, aflat la…

- „Numar RECORD de persoane vaccinate azi: in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 91.778 persoane.Numarul total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19: 4,5 milioane din 27 decembrie 2020.Suntem aproape de 100.000 de persoane vaccinate/zi.Acceleram: deschidem centre de vaccinare mobile, și centre…

- De la 1 iulie am putea sa nu mai purtam masca de protectie, a anuntat, vineri, premierul Florin Citu. Seful Guvernului vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate. "Vreau de la 1 iunie sa relaxam…

- In viziunea Ministerului Sanatații, marea revenire la normalitate anunțata de Cițu ar incepe cu o carantina naționala. Este o contradicție totala intre pozițiile celor doi membri ai Guvernului, ceea ce creeaza și mai mult confuzie și neincredere in autoritați la nivelul cetațenilor obișnuiți, transmite…

- Pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 983.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 880.429 de pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: Florin Cițu: Comitet interministerial care sa asigure revenirea la normalitate a Romaniei…

- Florin Cițu: 1 iunie, "revenirea la normalitate" Foto: gov.ro. Guvernul ia în calcul data de 1 iunie ca tinta pentru ceea ce premierul numeste 'revenirea la normalitate' a României. Un comitet interministerial coordonat de seful Executivului va analiza în perioada urmatoare…

- Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat, acum cateva minute, intr-o conferința de presa, ca va fi format un comitet interministerial, prin decizia și sub coordonarea premierului, „care sa asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate a Romaniei”. Tensiuni intre Florin Cițu și Ludovic Orban. CINE va…