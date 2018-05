Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle se casatoresc sambata, la Windsor. Ceremonia, despre care ei au spus ca nu va fi una foarte solemna, ci distractiva si centrata pe sarbatorirea impreuna cu oamenii, va incepe la ora Romaniei 14.00. Printii George si Charlotte vor…

- Printul Harry, alaturi de fratele sau mai mare William, au mers printre oamenii adunati in fata castelului cu mai putin de 24 de ore inainte de nunta de sambata, cei mai multi dintre ei cu steaguri ale Marii Britanii. Baia de multime neasteptata are loc in contextul in care in prezent se lucreaza…

- Compania British Airways va celebra nunta regala de sambata efectuand un zbor spre Canada cu un echipaj format numai din angajati cu numele Harry si Meghan, relateaza marti Reuters. Printul Harry, de 33 de ani, nepotul reginei Elisabeta a II-a si al sasea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si…

- NUNTA REGALA 2018. Au mai ramas cateva zile pana la cea mai așteptata nunta regala, iar invitații au fost puși deja la curent cu rigorile evenimentului. Printre masurile impuse de Prințul Harry și Meghan Markle se afla și una destul de frustranta – participanții la eveniment nu au voie sa aiba asupra…

- Printul Harry si logodnica sa americana Meghan Markle vor participa la petrecerea de pe 22 mai de la Palatul Buckingham, resedinta reginei Elisabeta a II-a de la Londra, pentru a celebra "patronajele si asocierile militare, precum si alte parti implicate in activitatile caritabile sustinute de printul…

- Printul Harry i-a cerut fratelui sau mai mare, printul William, sa îi fie cavaler de onoare la nunta sa si a fostei actrite americane Meghan Markle, ce va avea loc pe 19 mai, la capela St George din Windsor.

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…