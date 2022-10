Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere stradala de Halloween s-a transformat intr-un adevarat macel, soldat cu 59 de morți și 150 de raniți. Cel putin 59 de persoane au fost ucise si 150 ranite intr-o busculada dupa ce o multime s-a revarsat intr-un cartier central al capitalei sud-coreene Seul pentru festivitatile de Halloween…

- Zeci de persoane au murit in Seul, in timp ce o multime uriasa s-a revarsat sambata seara tarziu intr-un cartier central al capitalei sud-coreene pentru o petrecere de Halloween, anunta Reuters.

- Elon Musk, cel mai bogat om din lume, dar și alte celebritați, precum Angelina Jolie, ar urma sa participe la o petrecere de Halloween la castelul Bran, potrivit Mediaflux.ro. Magnatul american Peter Thiel s-ar afla deja la București, impreuna cu partenerul sau, Matt Danzeisen. Fii la curent…

- Orașul Kiev a fost lovit de bombardamentele rusești, luni dimineața, pentru prima data in ultimele patru luni. Ministerul ucrainean al Apararii a transmis ca Rusia a lansat 75 de rachete, iar sistemele de aparare ucrainene au oprit 41, transmite Reuters. De asemenea, pana in acest moment, poliția din…

- Protestele declansate de moartea unei tinere aflate in custodia politiei au continuat duminica in Iran, sfidand represiunea autoritatilor, un grup pentru drepturile omului anuntand ca cel putin 185 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise in urma demonstratiilor, anunta Iran Human Rights, potrivit…

- Cel putin 31 de persoane, printre care 23 de copii, au fost ucise joi intr-un atac armat comis la o gradinita din localitatea thailandeza Na Klang, in provincia nordica Nong Bua Lamphu, transmit AFP si Reuters.

- Cel puțin noua persoane, inclusiv trei copii, au murit dupa ce un zid s-a prabușit in urma ploilor abundente in statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, a declarat vineri ministrul șef adjunct al statului, relateaza Reuters preluat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cincisprezece persoane au murit duminica in urma unei coliziuni dintre un microbuz si doua camioane in regiunea rusa Ulianovsk, districtul federal Volga, au anuntat agentiile de presa ruse, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…