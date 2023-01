Numărul prahovenilor confirmați cu gripă, în creștere Pentru populatie, angajatori, spitale si scoli – recomandari in vederea prevenirii si limitarii numarului de imbolnaviri N. Dumitrescu Instituirea starii de alerta epidemiologica din cauza gripei, anunțata de ministrul Sanatații, au determinat autoritațile de le nivel central și local sa ia o serie de masuri, in scopul reducerii numarului de imbolnaviri. Astfel, la sfarșitul saptamanii trecute, au avut loc videoconferințe ale miniștrilor Sanatații și Educației cu șefii direcțiilor de sanatate publica și de la inspectoratele școlare județene, la care au participat și cei din Prahova, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

