- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut în China este mult mai mare decât sugereaza cifrele oficiale, au spus oamenii de știința pentru BBC.Au existat 41 de cazuri ale noului virus, confirmate de laborator, însa experții din Marea Britanie estimeaza…

- Misterioasa pneumonie virala care afecteaza in prezent China a fost detectata la un pacient japonez care s-a aflat in sejur la inceputul lunii ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei noi maladii, a anuntat joi Ministerul Sanatatii din Japonia.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- Un virus misterios care provoaca pneumonie se raspandeste in orasul chinez Wuhan declansand o stare de alerta in Asia in contextul in care autoritatile din sanatate s-au temut sa nu fie vorba de virusul SARS (sindrom respirator sever acut), ceea a fost infirmat, relateaza CNN

- Opt persoane sunt in continuare date disparute dupa ce un vulcan a erupt pe Insula Alba in ziua precedenta, cinci decese sunt confirmate, iar 31 de persoane sunt spitalizate, a anuntat politia, relateaza DPA si AFP, potrivit Agerpres.Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat in cadrul unei…

- In prezent, energia electrica generata de turbinele eoliene instalate in largul marii este responsabila pentru 0,3% din productia globala de electricitate, informeaza IEA in ceea ce sustine ca este cel mai amplu studiu cu privire la energia eoliana offshore realizat pana acum. Cu toate acestea, pe…