- Aproape 505.700 de autoturisme noi si second-hand au fost inmatriculate in primele zece luni in Romania, in crestere cu numai 0,39% fata de aceeasi perioada din anul anterior, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.Astfel,…

- Inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel au scazut, in primele noua luni ale acestui an, cu -27.3% compartiv cu anul trecut, informeaza ACAROM – Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania si ACEA. In aceeasi perioada, numarul masinilor electrice inmatriculate in Romania a crescut…

- Piața automobilelor noi a inregistrat o creștere in primele noua luni ale anului, conform datelor publicate de APIA. Vanzarile din Romania de mașini noi au fost susținute in principal de persoanele juridice, insa ponderea realizata de persoanele fizice a fost și aceasta in creștere. Vanzarile de autovehicule…

- Conform datelor comunicate de catre Direcția de Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, in luna august au fost inmatriculate 23.177 autoturisme noi, cu 18,8% mai puține decat in luna similara a anului trecut, cand conjunctura legata de obligativitatea punerii pe piața dupa data…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut in primele sapte luni ale acestui an cu 25,9% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) si Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), la un…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iulie 2019 cu +52.57% fata de iulie 2018, atingand un volum de 23.206 unitati. Pe primele 7 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 94.826 unitati ceea ce reprezinta o crestere cu +25.97% comparativ cu perioada similara…