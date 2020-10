Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul in doua sau trei saptamai. In contextul european al cazurilor […] The post Numarul infectaților COVID va crește progresiv in zilele urmatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .