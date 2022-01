Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200.000 de migranti ilegali au ajuns anul trecut pe teritoriul Uniunii Europene, cel mai mare numar din 2017 incoace, a anuntat marti Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), transmite AFP. Numarul de sosiri ilegale a crescut cu 57% fata de 2020,…

- Sute de migranti din Orientul Mijlociu asteapta la frontiera dintre Belarus si Polonia sansa de a ajunge in Uniunea Europeana.16 dintre ei au incercat azi-noapte sa intre in Polonia ilegal, dar au fost intorsi inapoi.

- Numarul migrantilor care au incercat sa intre ilegal in Uniunea Europeana in primele 11 luni ale lui 2021 a fost semnificativ mai mare comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, informeaza Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (Frontex), relateaza dpa. Frontex…

- Fortele de securitate poloneze au arestat aproximativ 100 de migranti în timp ce încercau sa treaca fraudulos frontiera cu Belarus în noaptea de miercuri spre joi, a anuntat Ministerul polonez al Apararii. „Un grup de aproape 100 de migranti au fost arestati de catre…

- UE trebuie sa se pregateasca pentru o creștere a numarului de migranți care încearca sa intre în blocul comunitar, în timp ce mulți din Orientul Mijlociu vor continua sa soseasca prin Belarus, a declarat vineri Fabrice Leggeri, directorul agenției de frontiera a UE Frontex, relateaza…

- Peste 100 de migranti ilegali ajung in Germania in medie in fiecare zi dupa ce au trecut prin Polonia dinspre Belarus, a anuntat vineri politia germana, potrivit agentiei DPA. De la inceputul lunii noiembrie au fost inregistrate in Germania in total 1.488 de intrari ilegale dinspre Belarus,…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Polonia intenționeaza sa cheltuiasca peste 1,6 miliarde de zloti (aproximativ 404 milioane de dolari sau 253 de milioane de euro) pentru construirea unui zid la granita cu Belarus, in incercarea de a stavili afluxul de migranti care incearca sa treaca granita. ”Numarul tentativelor de trecere a frontierei…