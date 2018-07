Stiri pe aceeasi tema

- Numarul curselor aeriene intarziate a ajuns la un nivel record in Romania in primele sase luni ale anului, 505 zboruri decoland la mai mult de trei ore fata de timpul initial de zbor, situatie ce a afectat 50.000 de pasageri, arata statisticile AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii…

- Primele șase luni ale anului au inregistrat un numar record de intarzieri ale zborurilor din Romania, 505 curse aeriene decoland la mai mult de trei ore fața de timpul inițial de zbor, acest lucru afectand 50.000 de pasageri, informeaza AirHelp, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru…

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- Topul celor mai bune companii aeriene din lume și din Romania realizat de Airhelp, s-a intocmit dupa trei criterii esențiale: calitatea facilitaților, sosiri la timp și cat de bine rezolva cererile de compensație ale intarzierii unui zbor.

- Cele 57 de zboruri anulate si 116 zboruri intarziate inregistrate pe aeroporturile din Romania, in luna mai, au afectat peste 20.000 de pasageri, reiese dintr-o analiza de specialitate. Multi dintre cei peste 20.000 de pasageri afectati au ajuns cu intarziere la destinatie, iar altii chiar au pierdut…

- In luna mai au fost inregistrate 57 de zboruri anulate si 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de compania olandeza FlightClaim.ro, companie specializata in obtinerea de compensatii pentru pasagerii cu zboruri intarziate, anulari sau overbooking.

- In luna mai 2018 au fost inregistrate 57 de zboruri anulate si 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de FlightClaim.ro, companie specializata in asistarea pasagerilor cu zboruri intarziate, anulari sau...

- Unul din cinci pasageri europeni afectati de zboruri anulate sau intarziate se considera tratat necorespunzator de catre companiile aeriene, fiind fie abandonat pe aeroport, fie nu primeste informatii si hrana, arata rezultatele unui studiu de specialitate, dat miercuri