- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova, in noul Legislativ de la Chișinau ar accede doar 3 formațiuni politice. Datele se regasesc in Barometrul Opiniei Publice 2023, prezentat de Institutul de Politici Publice.Pentru PAS ar voa 24,1%…

- Patru cetațeni moldoveni, victime ale accidentului rutier produs pe data de 26 august in județul Braila, Romania, vor fi transportați in țara cu SMURD-ud, scrie Realitatea.md . Mai exact, trei echipaje SMURD din cadrul IGSU, dar și un echipaj de medici din cadrul Serviciului Republican Aviasan a Institutului…

- In acest an, Ministerul Educației și Cercetarii propune ca pe 1 septembrie, prima tema a elevilor in instituțiile de invațamint sa fie despre integrarea europeana a Republicii Moldova. Precizarile au fost facute de ministrul de resort, Dan Perciun, potrivit caruia pina la mijlocul lunii august, vor…

- Republica Moldova este condusa de un regim, NATO este o organizație agresiva, iar majoritatea cetațenilor de peste Prut susțin Rusia. Sunt noile declarații deplasate ale purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe al ”pașnicei și democraticei” Rusii, Maria Zaharova, in cadrul conferinței saptamanale…

- Aproape 60% dintre cetațenii moldoveni susțin integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana . Potrivit „INFOTAG”, acest lucru il arata rezultatele unui sondaj realizat de CBS-AXA, la comanda Institutului pentru politici si reforme europene (IPRE), care au fost facute publice marți. Prezentand…

- Primul meci al dublei manse Farul Constanta Sheriff Tiraspol se va juca la Ovidiu, pe terenul central al Academiei Hagi, miercuri, 12 iulie. Campioana Romaniei la fotbal, Farul Constanta, va evolua in Liga Campionilor din primul tur preliminar al celei mai importante competitii europene inter cluburi,…

- Cooperarea cu NATO va ajuta Republica Moldova șa puna in aplicare reformele necesare aderarii la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, care s-a vazut astazi la sediul Alianței din Bruxelles cu ministrul de Externe, Nicu Popescu.”NATO sprijina…