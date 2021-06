Numărul celor care se vaccinează împotriva Covid-19, în scădere: 52.768 imunizări în ultimele 24 de ore Numarul persoanelor care se vaccineaza impotriva coronavirusului scade in continuare. In ultimele 24 de ore, conform cifrelor furnizate de autoritați, s-au imunizat 16.711 de persoane cu prima doza și 36.057 de persoane cu a doua doza. Conform Comitetului Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19, de la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizate cu prima doza 747.165 de persoane și 3.589.563 cu a doua doza. In total, peste 4.300.000 de romani s-au vaccinat impotriva Covid-19. Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

