- In luna decembrie 2019 au fost eliberate 3.182 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 7,0% fata de luna noiembrie 2019 (3.423) si in crestere cu 16,4%, fata de luna decembrie 2018, anunța joi Institutul Național de Statistica (INS). Din acestea, 66,2% sunt in rural,…

- Președintele CJ Ilfov vorbește despre descentralizarea fondurilor europene: „Am azi am facut un mare pas ca sa dam drumul mai repede la proiectele strategice și de maxima importanța din Ilfov pentru ca vom obține banii de la Comisia Europeana mult mai repede și vom taia actele considerabil. Adica debirocratizam.…

- Peste trei sferturi dintre gospodariile din Romania, respectiv 75,7%, au acces la reteaua de Internet de acasa in 2019, in crestere cu 3,3 puncte procentuale fata de anul anterior, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS). Conform INS, circa 61,8% din totalul gospodariilor…

- Sporul natural al populatiei Romaniei a ramas negativ in septembrie, cu un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane, potrivit informatiilor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.Citește…