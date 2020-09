Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 18 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 20 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Din cele 20 de cazuri raportate astazi, 7 infectari sunt ale unor muncitori care lucrau la Autostrada A10, cu domiciliul in alte județe,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 26 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 17 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Alba Iulia – 8 cazuri Blaj – 3 cazuri Zlatna – 2 cazuri…

- Testarea a 186 de suceveni a confirmat inca 18 cazuri de Covid-19 in județ, de la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica. Patru dintre cei nou confirmați au solicitat internarea in spital.Joi, 16 iulie, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava erau internați ...

- BULETIN DE PRESA din data de 07.07.2020 In ultimele 24 de ore, 287 de polițisti din cadrul Inspectoratului de Poliție Post-ul Autoritațile anunța aproape 700 de cazuri Covid-19, confirmate, in județul Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile au transmis, in urma cu puțin timp, situația epidemiologica in județul Cluj. Astazi, 27 iunie, situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 10 persoane se afla in carantina 1.285 persoane aflate in autoizolare la domiciliu Total persoane depistate pozitiv cu Covid-19 – 94,…

- Institutul Național de Sanatate Publica Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 11 cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit raportarii oficiale, pana in momentul de fața in județul Suceava s-au inregistrat 3.983 de cazuri de Covid-19. De asemenea,…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau a declarat focar de COVID-19 la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate 6 cazuri de infectare cu noul Coronavirus. La Complexul de Servicii Comunitare Beceni au fost inregistrate 3 imbolnaviri, iar la Complexul de Servicii nr. 8 au fost confirmate…

- Numarul de cazuri noi de infecție cu Covid-19 in județul Suceava, confirmate de la ultima raportare a Grupului de Comunicare Strategica, inregistreaza cea mai mare creștere din ultimele doua saptamani. Informarea de marți, de la ora 13.00, arata ca in județul Suceava sunt 3.808 cazuri de Covid-19, ...