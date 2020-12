Stiri pe aceeasi tema

- Numaratorile paralele ale partidelor politice din Timiș arata o modificare a scorurilor electorale fața de alegerile locale, schimbandu-se liderul. Conform numaratorii paralele a PSD, dupa numararea voturilor 26% dintre secțiile din Timiș, 157 de secții din totalul de 601, USR PLUS este pe primul loc…

- Liberalul Andrei Carabelea a castigat functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, potrivit numaratorii paralele partiale a 92% dintre sectiile de vot, realizata de PNL Neamt. Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori…

- Liberalii au castigat doua dintre cele cinci orase din judetul Vrancea, Panciu si Adjud, in timp ce PSD a castigat cu primarii in functie primariile de la Focsani, Odobesti si Marasesti, potrivit numaratorii paralele a USR-PLUS. Liberalii au reusit sa obtina peste 55% din voturile exprimate in municipiul…

- Lupta pentru fotoliul de primar este extrem de stransa. Numaratorile la cele doua patide sunt foarte interesante. Numaratoarea USR, la 40% de secții centralizate: 14.268 de voturi – Allen Coliban, 12.355 de voturi George Scripcaru. 13.198 Numaratoarea PNL, la 45% dintre secții centralizate 13.198 de…

- Candidatul independent Soos Zoltan, care a fost sustinut de toate formatiunile politice maghiare, a castigat alegerile pentru Primaria Targu Mures, potrivit numaratorii paralele efectuata de catre staff-ul acestuia din peste 50% dintre sectiile de votare.Potrivit numaratorii paralele partiale,…

- Candidatul independent Soos Zoltan, care a fost sustinut de toate formatiunile politice maghiare, a castigat alegerile pentru Primaria Targu Mures, potrivit numaratorii paralele efectuata de catre staff-ul acestuia din peste 50% dintre sectiile de votare. Potrivit numaratorii paralele…

- Candidatul PNL, Adrian Anghelescu, ar fi castigat Primaria municipiului Giurgiu, cu peste 50%, iar presedintia Consiliului Judetean ar reveni tot liberalilor, conform numaratorii paralele a PNL. "Din primele estimari, am castigat cele mai importante redute, Primaria resedinta de judet,…

- Ziarul Unirea Alegeri locale 2020, in Alba, ALDE a caștigat lupta pentru Primaria Cricau! Numaratoarea paralela a PNL Cu ocazia inchiderii secțiilor de votare din toata țara, partidele politice din județele Romaniei au inceput numaratorile paralele ale voturilor. Astfel, in comuna Cricau, imaginea noului…