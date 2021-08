Număr tot mai mic de vaccinări în ultimele 24 de ore. Doar 7.300 de români s-au imunizat Dupa ce sambata s-a atins pragul de 5 milioane de persoane care au primit cel puțin o doza de vaccin, duminica, doar 7.330 de oameni au fost imunizaați anti-Covid. Dintre aceștia, 4.500 au primit prima doza de vaccin. Potrivit CNCAV, din cele 7.330 de persoane vaccinate, 4.540 au primit prima doza, iar 2.790 pe cea de-a doua. De la inceputul campaniei, in Romania au fost vaccinate 5.005.436 de persoane, dintre care 4.858.584 cu ambele doze. In ultimele 24 de ore au fost raportate trei reacții adverse, iar de la startul campaniei au fost raportate 16.826 reacții adverse. CNCAV precizeaza ca 55… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 14.372 de persoane – 9.304 cu prima doza și 5.068 cu doza a doua, conform datelor transmise de Comitetul de coordonare a vaccinarii. De la debutul campaniei de vaccinare in Romania, s-au vaccinat 4.951.218 de persoane, din care 4.799.196 cu schema completa. Cei mai…

- 12.112 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate sambata, 24 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Numarul este cu 4.390 mai mic decat cel din ziua precedenta.Dintre cei vaccinați anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore, 7.489 sunt cu prima doza, iar 4.623 au…

- Puțin peste 11.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, perioada in care au fost raportate noua reacții adverse, a anunțat vineri CNCAV. Astfel, din cele 11.615 persoane vaccinate in ultima zi, 6.890 au primit prima doza de vaccin, iar 4.725 pe cea de-a doua. De la inceputul…

- Aproape 17.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat duminica CNCAV. Au fost inregistrate 5 reacții adverse. Potrivit CNCAV, din cele 16.990 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 5.874 au primit prima doza, iar 11.116 pe cea de-a doua. 14.037 de persoane au…

- Cel mai mic numar de persoane vaccinate anti-COVID cu prima doza, dupa trei luni. Cate reacții adverse au fost raportate, in 24 de ore Peste 58.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , au fost raportate 24 de reactii advrese in ultimele 24 de ore. 147 reactii adverse sunt in curs de investigare.Potrivit…

- Datele CNCAV arata ca, in ultimele 24 de ore, in Romania, au fost vaccinate 76 929 de persoane, din care 22 554 au primit prima doza de ser și alte 54 375 au primit doza de rapel. Din data de 27 decembrie 202, respectiv de la debutul campaniei de vaccinare anti – coronavirus in Romania și pana in prezent…

- Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.000 de persoane, dintre care 28.366 au primit prima doza, iar 56.609 pe cea de-a doua.62.749 de persoane au primit vaccin Pfizer, 7.079 Moderna, 7.800 AstraZeneca, iar 7.347 au primit vaccin Johnson&Johnson.De la inceputul campaniei de vaccinare…