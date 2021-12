Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inregistrat marți un record de cazuri noi confirmate intr-o singura zi, respectiv 512.553, ceea ce reprezinta cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei de Covid-19, conform datelor centralizate de Johns Hopkins University. Recordul anterior era de 294.015 și data din 8 ianuarie 2021,…

- Franța a raportat marți 179.807 noi cazuri de infectare cu coronavirus, cel mai ridicat numar inregistrat vreodata nu doar la nivel național dar și in Europa. La nivel mondial, doar Statele Unite și India au mai inregistrat in medii zilnice de peste 200.000 de noi cazuri, potrivit Reuters . Precedentul…

- Șeful echipei de combatere a pandemiei de la Casa Alba, doctorul Anthony Fauci, este convins ca noul coronavirus nu va fi niciodata eradicat și a avertizat ca numarul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 va continua sa creasca in lume, din cauza tulpinei Omicron, informeaza medpagetoday.com și The…

- Ryanair considera insa ca este prea devreme pentru a spune daca vor fi necesare revizuiri similare ale estimarilor pentru programele sale din februarie si martie si ca va astepta date stiintifice suplimentare inainte de a lua orice decizie. Compania aeriana irlandeza low-cost, cea mai mare din Europa…

- Pfizer a transmis marți ca analiza finala a pilulei sale antivirale Covid-19 a aratat o eficacitate de aproape 90% in prevenirea spitalizarilor și a deceselor la pacienții cu risc ridicat. Datele recente de laborator sugereaza ca medicamentul iși pastreaza eficacitatea impotriva variantei Omicron a…

- Problemele de pe lanțul global de aprovizionare sunt din ce in ce mai acute și imping prețurile tot mai sus. In plus, specialiștii avertizeaza ca acestea pun in pericol redresarea economica. Economia globala se confrunta cu unul dintre cele mai mari blocaje din istorie. Indicatorii Bloomberg Economics…