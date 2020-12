Peste jumatate dintre angajatii din tara noastra (54%) simt ca sunt sustinuti de angajatorul lor, mental si emotional, in timpul pandemiei, fata de media globala, de 71%, conform unui studiu realizat de o companie in domeniul serviciilor de resurse umane. "Izbucnirea pandemiei de Covid-19 in acest an a afectat enorm forta de munca globala, miliarde de oameni confruntandu-se cu restrictii si companii din intreaga lume fiind fortate sa opereze in moduri noi si provocatoare. Lucrul de acasa este noua normalitate, iar securitatea locului de munca a devenit mai importanta ca niciodata, avand in vedere…