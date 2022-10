Stiri pe aceeasi tema

Mastercard, Indicele Plaților Digitale 2021 Datele demografice precum varsta, nivelul de educație și venitul lunar joaca un rol esențial asupra nivelului de cunoștințe al consumatorilor in ceea ce privește metodele de plata. Numerarul este in continuare considerat cel mai sigur și convenabil mod de

Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti.

Compania Twitter testeaza mult asteptatul buton de editare a mesajelor, o functie care va fi oferita utilizatorilor serviciului sau cu plata in saptamanile viitoare, au anuntat joi reprezentantii acestei retele de socializare, informeaza Reuters și Agerpres.

Facebook și Instagram revin in atenția publicului, din nou, dupa ce s-a dezvaluit ca urmaresc datele utilizatorilor de iPhone. Acestea acceseaza datele printr-un browser și pot accesa chiar și datele sensibile, cum ar fi parolele sau informații privind cardurile bancare.

Cardurile sociale de 250 de lei sunt acceptate la plata și in magazinele Kaufland . Plata cu tichetele sociale din programul „ Sprijin pentru Romania " e disponibila in toate magazinele Kaufland din țara, incepand cu luna august. In prima etapa, sunt acceptate cardurile sociale emise de Sodexo și

Un tribunal din Moscova a amendat Apple cu 2 milioane de ruble pentru ca a refuzat sa localizeze datele utilizatorilor ruși in Federația Rusa. Este pentru prima data cand Apple a fost deferita justiției in temeiul acestui articol pe teritoriul Federației Ruse.