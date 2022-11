Nuclearelectrica, pas cu pas, pe urmele Hidroelectrica Nuclearelectrica, una dintre cele mai atractive societați din domeniul energiei, a intrat intr-o vrie fara precedent ca urmare a unei recente mutari administrative care poate avea implicații uriașe asupra sistemului energetic național. Soția directorului RAAPPS, administrator la Nuclearelectrica Adunarea Generala a Acționarilor de la Societatea Naționala Nuclearelectrica a numit pe 19 octombrie trei administratori provizorii, cu mandate de 4 luni: Vasilica Grajdan, Remus Dumitru Vulpescu și George Sergiu Niculescu. Astfel, la ora actuala, Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica este alcatuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

